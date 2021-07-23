EMA'dan Moderna aşısının 12-17 yaş grubuna uygulanmasına onay

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı aşılamalar hız kesmeden devam ederken, Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının 12-17 yaş grubunda kullanılmasına onay geldi. EMA tarafından yapılan yazılı açıklamada, aşının söz konusu yaş aralığı için kullanımının, 18 yaş ve üzeri kişilerdeki gibi olacağı belirtilerek, aşının 4 hafta arayla 2 doz şeklinde uygulanacağı ifade edildi.

EMA, aşının 12-17 yaş grubunda kullanımının 3 bin 732 çocuğun dahil olduğu bir çalışma sonucunda onaylandığı kaydederek, yaygın yan etkilerin yetişkinlerde görülenlerle aynı olduğunu söyledi. Çalışma sonucunda aşının, 12-17 yaş grubunda da tıpkı 18 ve üzeri kişilerde olduğu gibi antikor ürettiğini gösterdiği aktarıldı.

Aşının yan etkileri arasında ise enjeksiyon yerinde ağrı ve şişlik, yorgunluk, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, lenf düğümlerinde genişleme, titreme, mide bulantısı, kusma ve ateşin yer aldığı ifade edildi. Yan etkilerin hafif veya orta düzeyli olacağı ve birkaç gün içinde geçeceği bildirildi.

Moderna'nın aşısı, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının ardından AB'de onay verilen 2'nci aşı olmuştu. EMA, Pfizer-BioNTech aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanmasına da 28 Mayıs'ta onay vermişti.



Özlem Kaplan