İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

EMA'dan Moderna aşısının 12-17 yaş grubuna uygulanmasına onay

EMA'dan Moderna aşısının 12-17 yaş grubuna uygulanmasına onay
EMA'dan Moderna aşısının 12-17 yaş grubuna uygulanmasına onay

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD’li ilaç şirketi Moderna'nın korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşının 12-17 yaş aralığı için kullanımına onay verdi.

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı aşılamalar hız kesmeden devam ederken, Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının 12-17 yaş grubunda kullanılmasına onay geldi. EMA tarafından yapılan yazılı açıklamada, aşının söz konusu yaş aralığı için kullanımının, 18 yaş ve üzeri kişilerdeki gibi olacağı belirtilerek, aşının 4 hafta arayla 2 doz şeklinde uygulanacağı ifade edildi.

EMA, aşının 12-17 yaş grubunda kullanımının 3 bin 732 çocuğun dahil olduğu bir çalışma sonucunda onaylandığı kaydederek, yaygın yan etkilerin yetişkinlerde görülenlerle aynı olduğunu söyledi. Çalışma sonucunda aşının, 12-17 yaş grubunda da tıpkı 18 ve üzeri kişilerde olduğu gibi antikor ürettiğini gösterdiği aktarıldı.

Aşının yan etkileri arasında ise enjeksiyon yerinde ağrı ve şişlik, yorgunluk, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, lenf düğümlerinde genişleme, titreme, mide bulantısı, kusma ve ateşin yer aldığı ifade edildi. Yan etkilerin hafif veya orta düzeyli olacağı ve birkaç gün içinde geçeceği bildirildi.

Moderna'nın aşısı, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının ardından AB'de onay verilen 2'nci aşı olmuştu. EMA, Pfizer-BioNTech aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanmasına da 28 Mayıs'ta onay vermişti.
 

Özlem Kaplan

İLGİLİ HABER
İstanbul Valisi Yerlikaya: İstanbulda aşı yüzde 63.1e ulaştı İstanbul Valisi Yerlikaya: 'İstanbul’da aşı yüzde 63.1’e ulaştı'
İLGİLİ HABER
Bakan Kocadan aşı mesajı Bakan Koca'dan aşı mesajı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.