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Emanet Ferrari'yle kaza yaptı

Emanet Ferrari'yle kaza yaptı
Emanet Ferrari'yle kaza yaptı

Çin’in Suzhou şehrinde bahtsız bir sürücü, arkadaşından ödünç aldığı 4 milyon TL değerindeki Ferrari marka otomobille kaza yaptı.

Emanet Ferrari’yle kaza yaptı - Tıkla İzle

Çin'in Suzhou şehrinde yaşayan Jin isimli kişi, arkadaşından ödünç aldığı Ferrari F12berlinetta otomobille trafikte seyrederken talihsiz bir olay yaşadı. Aracın kontrolünü kaybeden sürücü, seyir halindeki bir araca çarparak yolun dışına attı. Yolun dışına savrulan araç park halindeki araçlara çarparak yan yattı. Çevredekiler kazazedeye yardım ederek aracın içinden çıkardı. 

Kazaya sebep olan Ferrari ise kaza ile birlikte kendisini çarpışma moduna alarak motoru durdurdu. Ferrari akan trafiğin ortasında kaldı. 

Kazada kimse zarar görmezken, Ferrari sürücüsü 260 bin TL'den fazla hasara neden oldu. Ferrari sürücüsü tüm sorumluluğu kabul ederek masrafları karşılayacağını söyledi.  

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