Emek verdiği stadı molozlar içinde görünce gözyaşlarını tutamadı

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketi sonrasında, selden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Sel sularının sürüklediği molozlar ilçenin simgelerinden bir tanesi olan stadyumun içerisine doldu.

Suların çekilmesinin ardından yeşil stadyumda ortaya çıkan manzara ise dehşete düşürdü. Futbol müsabakalarının oynandığı stadyumdan eser kalmayan alan, tamamen çamur ve moloz yığınına dönüştü.

Emeklerinin moloz yığınına dönüştüğünü görünce gözyaşlarını tutamadı

Stadyumun yapımında kepçe operatörlüğü yapan ve emek veren 67 yaşındaki Haydar Yanık, sel sonrasında karşılaştığı manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Yanık, emeklerinin bu hale geldiğini görünce gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

Futbol turnuvası için geldiği stadyumda sele kapıldı

Öte yandan Karabük'ten, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bir futbol turnuvası için gelen Eray Çelebi isimli vatandaşın, sel sırasında stadyumda olduğu, seli fark edince kendisini kurtarmaları için arkadaşlarını aradığı ve gençten tekrar haber alınamadığı öğrenildi.

Sel bütün emeklerimizi sildi

Futbol sahasının kepçe operatörü olduğunu ve bütün malzemelerinin kendi elinden geçtiğini söyleyen Haydar Yanık, “86, 87 yıllarında yapımında benim çok emeğim var. Moloz yığınları haline geldi. 2020 yılında sahamız yeniden onarılmıştı. Abana yolu üzerinden kuş bakışı baktığımda kepçe operatörü olarak buralarda emeğim olduğu için ağladım yani, üzüldüm emeklerimiz boşa gitti diye. Felaket bu yapacak bir şeyimiz yok. Sel bütün emeklerimizi sildi” dedi.

Bu top sahası yeniden yapılır, onarılır diye düşünüyorum

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü bir devlet olduğunu aktaran Yanık, “İnşallah bu işin üstesinden hep beraber devletimiz ve hayırseverlerimiz tarafından bu işin üstesinden geleceğiz. Moloz yığını dolu Allah nasip ederse, ömrümüz olursa belki görürüz, belki görmeyiz ileride bu top sahası yeniden yapılır, onarılır diye düşünüyorum. Millet bahçesi yapılmıştı kenara doğru o bahçe de gitti sel felaketinden dolayı top sahasıyla bitişikti zaten. Benim bir kaybım yok ama ölenler de bizim yavrularımız, kardeşlerimiz. Üzgünüz ateş düştüğü yeri yakar” diye konuştu.

Burak Can Tokyürek - Harun Yıldız - Mustafa Uslu - Vedat Yunus İkizoğlu