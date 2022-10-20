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Emekli astsubayı 200 bin lira dolandırılmaktan polisin dikkati kurtardı

Emekli astsubayı 200 bin lira dolandırılmaktan polisin dikkati kurtardı
Emekli astsubayı 200 bin lira dolandırılmaktan polisin dikkati kurtardı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde emekli astsubay Hayri Ekim'i kendilerini polis diye tanıtan dolandırıcıların elinden polis memurlarının dikkati kurtardı. Sahte polislere 200 bin lira parasını son anda kaptırmaktan kurtulan Ekim, kendine yardımcı olan polis memurlarına yaptığı Atatürk resimlerini hediye etti.

Emekli astsubayı 200 bin lira dolandırılmaktan polisin dikkati kurtardı - Tıkla İzle

Emekli Astsubay Hayri Ekim (76) adlı vatandaşı telefonla dolandırılmak istenirken konuşmalarına şahit olan Asayiş Büro memuru Hakan Baş, Samet Karakaş ve Murat Saçan tarafından dolandırıcılık olayı önlendi. Hayri Ekim, 200 bin lira parasını dolandırılmaktan kurtaran polis memurlarına kendi yaptığı hat sanatı eserlerini hediye etti.

Dolandırıcılık olayını basınla paylaşan Hayri Ekim, “Basın toplantımızın amacı vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve benim gibi sıkıntılar yaşamamasıdır. Vatandaşlarımız bu konunun ne kadar ciddi olduğunu anlamasıdır. Dolandırıcı olan kişiler, acayip bir eğitim görmüşler. Bunlar hâkim ve savcıları dolandırdıklarına göre Türkiye'de dolandırılmayacak hiçbir insan yoktur. Telefonla arayan birçok firmalarla bilgilerimizi paylaşıyoruz. Dolandırıcıların ellerine bu bilgiler dolaylı olarak geçmiş oluyor." dedi.

Serhat Barış

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