Emekli emniyet mensuplarına istihdam imkanı

Yönetim kadrosu emekli emniyet görevlilerinden, askerlerden ve özel harekâtçılardan oluşan Security Assist, dünyada bir ilke imza atarak Türkiye'nin her ilinde telefon ya da mobil uygulama üzerinden tek bir bildirimle güvenlik risklerini ortadan kaldırmak ya da yaşanmış mağduriyetlerde destek vermek üzere refakat ediyor. Refakatçi gerekmeyen durumlarda ise, Security Assist üyeleri uzman kadrodan telefonla danışmanlık hizmeti de alabiliyorlar.

Yesugay Aksakal: ”İçiniz rahat olsun”

Modern toplumlarda gittikçe yalnızlaşan insanların kendilerini daha fazla güvensiz hissettiğini vurgulayan Security Assist Yönetim Kurulu Başkanı Yesugay Aksakal, bilgi birikimi ve tecrübesi en üst seviyesinde emekli olan güvenlik güçlerinden tüm Türkiye'de yaklaşık 500 kişilik bir istihdamla acil ve riskli durumlarda vatandaşın güvenlik danışmanlığı veya refakat ihtiyacını çözümlediklerini ifade etti.

Güvenlik sistemine üye olanlara kadına karşı şiddetten, çocukların maruz kalacağı risklere, kişisel veya aile güvenliğine, acil ve tehlikeli kriz durumlara kadar birçok farklı konuda ihtiyaca göre danışmanlık, destek, refakat, yönlendirme ve bilgilendirme hizmeti verdiklerini belirten Yesugay Aksakal, sisteme kaydolanların artık yalnız olmadığını hırsızlık, dolandırıcılık, trafik kazaları ve şiddet içeren durumlara karşı içlerinin rahat olması gerektiğini kaydetti

"Her hizmet gerçek ihtiyaçlardan doğar"

Hizmet kapsamlarını aktaran Terörizmle Mücadele Derneği Başkanı ve Emekli Emniyet Müdürü olan Yesugay Aksakal, “Her hizmetin gerçek ihtiyaçlardan doğacağı felsefesiyle yola çıktık. Güvenlik sistemimizle dünyada bir ilke imza attık. Güvenlik sorunları oluşmadan önce riskleri önleyici veya mağduriyet anında üyelerimize sorun çözücü destek sağlıyoruz. Hizmetlerimizin ilk ayağı “danışmanlık” hizmetidir. Bu kapsamda üyelerimizin talebi olduğunda uzman personelimizin üyemizin bulunduğu lokasyona kısa sürede ulaşarak, mevcut sorunu çözücü bilgiler vererek destek sağladığı hizmetimizdir. Bir diğer hizmetimiz ise “refakat”; İhtiyaç durumunda sorunun çözümü için gerekli yerlere konusunda uzman emekli emniyet mensuplarının refakatinde gidilerek üyemizin güvenlik sorunlarının bertaraf edildiği hizmetimizdir. 7/24 telefon veya mobil uygulamamız ile iletişim merkezimiz üzerinden irtibat kurulmasıyla başlatıp ister danışmanlık isterse refakat olsun, konu çözüme ulaştığı zaman sonlandırıyoruz.” şeklinde konuştu.

Security Assist uygulamaları App Store ve Android Market den indirilebiliyor.