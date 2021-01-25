Emekli hemşire korona virüse yenildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uzun yıllar Sarıgöl Devlet Hastanesinde görev yapan emekli hemşire Ismahan Emirdağı, korona virüse yenik düştü. Hemşire Emirdağ'ın vefatı çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Emirdağ için eski görev yeri olan Sarıgöl Devlet Hastanesinde tören düzenlendi. Törende konuşan Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman,"Çalışma arkadaşlarımızdan Hemşire Ismahan Emirdağı'yı korona virüs hastalığı sebebiyle kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içinde kurumuzda vedalaşma törenini yaptık. Kendisine Allahtan rahmet, ailesine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Emekli Hemşire Ismahan Emirdağı törenin ardından memlekti olan Denizli'nin Buldan ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Vehbi Sarıhan

