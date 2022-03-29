Emekli imam koronaya yenik düştü

Milas'ın Balcılar Mahallesi'nde ikamet eden, Kısırlar ve Karapınar Mahallelerinde imam olarak görev yaptıktan sonra geçtiğimiz yıl emekliye ayrılan 59 yaşındaki Mehmet Göçmen, Ocak ayı içerisinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Covid 19 testi yapılan ve test sonucu pozitif çıktığı için Muğla, Milas ve Bodrum'da tedavisi bu yönde aralıklarla devam eden Göçmen ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuğu bulunan Göçmen'in bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Oktay Çayırlı

