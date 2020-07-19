Emekli işçi, hibe desteği ile boş arazisine diktiği kivilerden 50 ton ürün aldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan emekli fabrika işçisi Coşkun Ünal, kendisine ait boş araziyi değerlendirmek istedi.

2018 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yüzde 50 hibe destekli Alternatif Ürün Yetiştiriciliği Projesi kapsamında kivi fidanı ve kivi bahçesi malzemeleri desteğini öğrenen Ünal, destekten faydalanmak için başvuruda bulundu. Başvurusu kabul edilen Ünal'ın arazisine gelen Büyükşehir Belediyesi ziraat mühendisleri, 10 dönümlük arazide inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında verilen 250 kivi fidanını arazisine diken ve dikim malzemeleri ile kivi bahçesini oluşturan Ünal, ekimden yaklaşık 2 yıl sonra 50 ton ürün alarak boş arazisini kazanca dönüştürdü.

A'dan Z'ye yüzde 50 hibe ile kivi bahçesi kurdu

Kivi bahçesini belediyenin yüzde 50 hibe desteği ile kurduğunu belirten Coşkun Ünal, “Burası 3 dönüm. 250 kivi fidanı var. Kivilerimiz 2 yaşını doldurdu, üçüncü senesine girdi. A'dan Z'ye teli, sulama sistemi, Kocaeli Büyükşehirin yüzde 50 desteği ile hiçbir şekilde masraf etmeden aldık. Kivilerimiz Harward çeşidi. Doku kültürü ile en çok tutulan çeşidimiz. Kivilerimizin bakımını ihmal etmemeye çalışıyoruz. İnşallah ilerde daha da yüklü bir şekilde verime geçecek kivilerimiz. Daha yeni yeni verime geçmeye başladı. Sürekli gelip kontrollerini yapıyorlar her sene. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz, onların sayesinde bu bahçemizi kurduk” dedi.

Ziraat mühendisleri bahçeleri kontrol ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de tarımda yaşanan bu değişime ayak uydurabilmesi için çiftçiye destek sağlıyor. Çiftçileri modern meyve bahçesi üretimine yönlendiren Büyükşehirin gelir düzeyini arttırmak amacıyla tarımsal faaliyette bulunan ve Ziraat Odası üyeliği olan çiftçilere yüzde 50 hibe destekli projeler sürüyor. Bu kapsamda belediye ekiplerince başvuru yapan çiftçilerin kivi bahçesi oluşturulmasına katkı sağlanıyor. Hibe projesi kapsamında modern meyve bahçesi tesisleri oluşturmak amacı ile doku kültürü kivi fidanı ve kivi bahçesi kurulumu için malzemeler veren Büyükşehir, ziraat mühendisleri ile de bahçeleri düzenli olarak kontrol ediyor.

Hayward ve Matua kivi fidanı

Yüzde 50 hibe destekli Alternatif Ürün Yetiştiriciliği Projesi kapsamında çiftçilere Hayward ve Matua cinsi kivi fidanları veriliyor. Hayward kivi doku kültürü ile çoğaltılmış, meyveleri iri, meyve kabuğu yeşilimsi kahverengi sık ince tüylerle kaplı ve uzun süre depolama özelliği ile biliniyor. Dünyada en çok rağbet gören kivi çeşidi olan Hayvard kivi fidanı, erkeği ve dişisi ayrı fidanlarda olan bir bitki olduğu için bahçe hazırlanırken dişi fidanların yanında yeteri kadar erkek fidan dikilmesi gerekiyor. Hayward kivi fidanlarının yetişmesi için çiftçilere Matua çeşidi kivi fidanları ise tozlayıcı bitki olarak veriliyor.

Mustafa Taşören - Hakan Öztürk

