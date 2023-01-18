Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı toprağa verildi

Kundakçı'nın cenazesi Üsküdar Büyük Selimiye Camii'nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na getirildi. ‘Tamburalı Paşa' lakabı ve Kıbrıs'ta verdiği emirle bilinen Hasan Kundakçı için burada askeri tören düzenlendi. Törene, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Kundakçı'nın ailesi, askeri erkan ve çok sayıda seveni de katıldı. Kundakçı ile yıllarca müşterek çalışmaları olduğunu söyleyen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, son derece cesur, sağlıklı düşünen ve işbirliğine açık bir insan olduğunu ifade etti.

“Roket hücumu oldu, tüyü bile kıpırdamadı”

Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı'nın defin törenine gelen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, “Çok muhterem, çok görevşinas, cesur, kahraman biriydi. Bizle yani emniyetçilerle de fevkalade iyi ilişkileri vardı. Ben İstanbul Emniyet Müdür Muaviniyken kendisi 3'üncü Kolordu Kurmay Başkanıydı. O zamandan yakınlığımız vardır. Emniyet Genel Müdürü olduğumda da Diyarbakır'da asayiş komutanıydı. Yıllarca beraber müşterek fevkalade önemli bir mesai, beraberliğimiz oldu. O dönemde bölge valimiz Ünal Bey, ben ve kendileri üçlü bir işbirliği içinde fevkalade önemli hizmetleri başarmaya gayret ettik. Allah'a çok şükür önemli ölçüde de başarılı sonuçlar alarak ayrılmayı Allah nasip etti.

Kıbrıs'ta da hepimizin aklında olan, direkten bayrak indirme teşebbüsüne karşı cesaretle karar verip, ‘Bayrak indirten bir komutan olmaktansa bayrak indirtmeyen, yurt dışına gitmeyen bir komutan olmak daha iyidir' diyebilecek hepimizin hafızalarını kazınacak sözü de kaydetmiştir. Çok fazla var tabii. Şırnak civarından geliyorduk, Beytüşşebap-Şırnak arasında. Bir roket hücumu söz konusu oldu. Hiç tüyü bile kıpırdamadı yani. Onu görünce hepimiz rahatladık tabii. Fevkalade cesaretlidir. Böyle sağlıklı düşünen, fevkalade işbirliğine açık, kararlı bir insanla işbirliği yapmak başarıyı kendiliğinden getiriyordu. O bakımdan fevkalade üzgünüm ama yani hayatın gerçekleri bunlar. Allah'ın verdiği ömür kadar hepimizin ömrü. Nasip bugüne kadar böyleymiş. Allah rahmet etsin” dedi. Kıbrıs'ta verdiği emirle hafızalara kazınan ve ‘Tamburalı Paşa' lakabıyla anılan Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı'nın naaşı dualarla toprağa verildi.

Hasan Kundakçı kimdir

1937 yılında Afyon Sandıklı'da dünyaya gelen Hasan Kundakçı, 1955 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nden 1957 yılında Kara Harp Okulu'ndan piyade asteğmen olarak mezun oldu. Yurtiçinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Yunanistan'ın başkenti Atina'da askeri ataşelik yaptı. 1979-1980 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan 230'uncu Piyade Alayı'nın komutanlığı görevinde bulundu. 1984 yılında tuğgeneral rütbesine yükselerek, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevini icra etti. 1986 yılında Özel Harp Dairesi başkanlığına atandı. 1993- 1995 yıllarında Van'da bulunan Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı görevinde bulunarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Irak'ın kuzeyinde askeri operasyonları yürüttü. Komutanlığını yaptığı Irak'ın kuzeyine yapılan Çelik Harekatı'nda PKK'ya büyük darbe vurdu.

Türk bayrağını indirmeye çalışan Rum göstericinin vurulmasının emrini verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Kıbrıs Türk Barış Gücü Kuvvetleri Komutanlığı görevini yaptığı sırada 14 Ağustos 1996 tarihinde Türk Bayrağı'nı indirmek isteyen bir Rum göstericinin vurulması emrini verdi. 1997 yılında Korgeneral rütbesinde emekli olan Hasan Kundakçı Şenay Kundakçı ile evli ve 2 çocuk babasıydı.

Yunus Emre Şeker - Yunus Emre Ayaz

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