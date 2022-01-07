Emekli maaşını düşüren adamı bulup parasını teslim etti

Andırın Tapu ve Kadastro İlçe Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Arif Durmuş, dün öğle saatlerinde Andırın Hükümet Konağı önünde 2 bin 500 lira para buldu. Durmuş, polis noktasına giderek yerde para bulduğunu ve sahibine teslim etmek istediğini söyledi.

Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde parayı emekli imam Mehmet Akpınar'ın düşürdüğü tespit edildi. Düşürdüğü paradan hiç haberi olmayan Mehmet Akpınar ile polis irtibata geçerek para düşürdüğünü ve bir kişinin bu parayı bulduğunu kendisine teslim edileceğini söyledi.

Hükümet konağının önüne gelen Mehmet Akpınar, parayı bulan Arif Durmuş'tan teslim aldı. Mehmet Akpınar parayı düşürdüğünden haberi dahi olmadığını belirterek, parayı bulan Arif Durmuş'a teşekkür etti.

Selçuk Şavran

