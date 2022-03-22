Emekli müdür evinde ölü bulundu

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlı 204. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre yıllardır Düzce'de öğretmenlik ve ilkokul müdürlüğü yapan 76 yaşındaki Arslan T., lavaboya gidip uzun süre çıkmayınca, eşi komşularından yardım istedi. Yüz üstü düşen şahsı gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Arslan T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından emekli eğitimcinin cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan, şahsın yakınları ise bina önünde fenalık geçirdi.

Enes Bektaş-Selçuk Akyol

