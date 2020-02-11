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Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Aydın'ın Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesi'nde kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen 60 yaşındaki Halit Küçük evinde ölü bulundu.

Edininilen bilgiye göre, Atça Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Halit Küçük'ten yakınları ve arkadaşları bir süredir haber alamadı. Durumdan şüphelenen Küçük'ün evine giden arkadaşları şok yaşadı. Evde Küçük'ün cansız bedeni ile karşılaşan arkadaşları durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Küçük'ün bir kaç gün önce öldüğünü belirledi. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Küçük'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Murat Uçkaç
 

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