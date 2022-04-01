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Emekli öğretmenin bıçaklanmış halde cesedi bulundu

Emekli öğretmenin bıçaklanmış halde cesedi bulundu
Emekli öğretmenin bıçaklanmış halde cesedi bulundu

Şanlıurfa’da emekli öğretmenin kaldırımda bıçaklanmış halde cesedi bulundu.

Emekli öğretmenin bıçaklanmış halde cesedi bulundu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre vatandaşlar, kaldırımda hareketsiz yatan bir şahıs gördü. Şahsı kontrol eden vatandaşlar, elbiselerinde kal olduğunu görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri bacak kısmında bıçak kesiği olan şahsın kan kaybından hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmada cesedin 73 yaşındaki emekli Din Kültürü Öğretmeni Halit Baziki'ye ait olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin olayı aydınlatmak için çalışma başlattığı belirtilirken emekli öğretmenin bir araçtan kaldırıma bırakıldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ahmet Kolsuz

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