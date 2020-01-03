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Emekli uzman çavuş boğazından bıçaklandı

Emekli uzman çavuş boğazından bıçaklandı
Emekli uzman çavuş boğazından bıçaklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde emekli uzman çavuş boğazından bıçaklandı.

Olay Atatürk Caddesi üzerinde sur içinde meydana geldi. Emekli uzman çavuş Teoman Y. (48), sur arasında yaktığı ateşin başında ısınırken, yanına gelen Mahir B. (38) ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı.

Tartışma büyüyünce Mahir B. elindeki bıçağı Teoman Y'nin boğazına saplayıp ağır yaraladı.

Kanlar içinde kalan emekli uzman çavuşa yoldan geçen vatandaşlar müdahale etti. Yaralı vatandaş, yoldan geçen bir araca bindirilip İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Teoman Y. buradaki tedavisinin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis, olay yerinden kaçan Mahir B'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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