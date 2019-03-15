Emekliler asgari ücret talep ediyor

Son yıllarda artan maliyetler sebebiyle geçinme güçlüğü yaşadıklarını söyleyen emekliler, asgari gelir şartlarının kendilerine de uygulanmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘1.000 liranın altına emekli kalmayacak' sözüyle mutlu olduklarını söyleyen emekliler “Evet ama 1.000 lirayla asgari ihtiyaçlarımızı dahi karşılayamıyoruz. Miktar en az asgari ücret seviyesine çekilmeli” diyor. Gazetemize konuşan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Danışmanı Cafer Yazıcıoğlu, emeklilerin lüks yaşayacak kadar değil geçinebilecekleri bir ücret istediğini söyledi. Yazıcıoğlu “TÜİK'in enflasyon sepetinde pinpon topu gibi emeklileri ilgilendirmeyen maddeler yer alırken, emeklileri ilgilendiren maddeler ise yer almıyor. Bu sebeple yaşlılık enflasyonu yapılmalı ve asgari ücretin arttığı oranda emekli maaşları da arttırılmalı” dedi. Yazıcıoğlu “En kötü yerlerde bile ev kiraları 500-600 lira. Asgari ücretin altında maaş olmamalı. Asgari ücretin altında maaş alınıyorsa devlet bunu sosyal yardımlarla tamamlıyor. Bizde de bu sistem gelmeli. Çünkü emeklilik sistemimizin bir aileye yetmeyeceği görüldü ve bireysel emeklilik teşvik edilmeye başlandı. Ama şu andaki emekliye bir faydası yok. Bu yüzden asgari gelir sistemine geçmemiz gerekiyor” diye konuştu. İleri yaşlarda maaşın büyük çoğunluğunun sağlığa gittiğini de hatırlatan Yazıcıoğlu, emekliden ilaç katılım payı alınmamasını istedi.