Emeklilere çift kat promosyon fırsatı

Müşterilerine kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, emekliler avantajlı bir promosyon kampanyası başlattığını duyurdu. Yaz dönemine özel sunulan bu kampanya kapsamında emekli maaşını ING'ye taşıyan müşterilere sunulan nakit promosyon miktarı ikiye katlanarak 900 TL'ye kadar çıkıyor. Kampanya, emekli maaşını 3 yıl boyunca ING'den almayı taahhüt eden ING müşterisi emekliler için geçerli olacak. Bu kapsamda 450 TL nakit promosyon kazanan emekliler buna ek olarak 2 otomatik fatura talimatı vererek 250 TL daha kazanıyor.

Gökgöz: “Bu fırsattan yararlanmaları için emeklilerimizi bekliyoruz”

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, çalışanlarının ve müşterilerinin her zaman bir adım önde olmalarını sağlama vizyonuyla faaliyet gösterdiklerini vurgulayarak, bu anlayışla emekliler için tasarlanan kampanyanın avantajlı ve rekabetçi şartlarına dikkat çekti. Gökgöz, “ING Türkiye olarak emeklilerimize çift kat promosyon fırsatı sunuyoruz. Kampanya 30 Ağustos'a kadar geçerli. Bu fırsattan yararlanmaları için tüm emeklilerimizi bekliyoruz. Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerimizin nüfus cüzdanları ile şubemize gelmeleri ya da e-devletten banka seçimi yapmaları yeterli” diye konuştu.

Bankadan yapılan bilgilendirmeye göre söz konusu bankanın emekli müşterileri, bir emekli arkadaşlarını aynı bankanın müşteri yaparsa ayrıca ek 150 TL nakit promosyon daha elde ediyor. Bankanın emekli müşterilerinin getirdikleri yeni emekli müşterilerin 3 yıl boyunca her ay emekli maaşlarını ING'den almayı taahhüt ettikleri kampanya kapsamında en fazla 5 emekli yönlendirmesi yapılabiliyor. Nakit hediye, yönlendirilen emekli müşterinin ilk maaşının ödemesini takip eden ayın ilk haftasında ödeniyor. Ek olarak bankanın mobil uygulamasını kullanmaya başlayan dijital emekliler artı 50 TL nakit promosyon kazanabiliyor. Ayrıca ING'li emekliler tüm banka ATM'lerinden yapılacak para çekme işlemlerini adet sınırı olmaksızın ücretsiz yapabiliyor.