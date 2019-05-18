Emeklileri dolandıran şebekeden 5 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 16 Mayıs'ta İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dernekler aracılığıyla ulaştıkları maddi sıkıntı çeken bazı emeklilere yüksek faizli senet imzalattırarak borç para verdikleri ya da indirimli kömür satışı bedeliymiş gibi evrak düzenleyip haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen şüphelilere operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; emekli mağdurlar adına düzenlenmiş toplam 467 bin 103 TL'lik 90 senet, 9 hard disk, 1 flash bellek, 1 notebook ve borçlandırılan emeklilerin isimlerinin yazılı olduğu 3 ajanda ele geçirildi. Bugüne kadar 151 emekliyi toplam 4 milyon 398 bin 590 TL borçlandıran şüphelilerin, bu işlemlerin rızayla olduğunu göstermek amacıyla kamera kaydı aldıkları belirlendi.



Gözaltına alınan C.Ö., E.Ö., M.Ö., A.A., R.Ö., K.C., O.A., Y.A., F.A. ve A.E., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Adliye sevk edilen şüphelilerden C.Ö., E.Ö., A.A., Y.A. ve O.A. adliyede tutuklanırken, A.E., R.Ö., K.C. adli kontrol şartıyla, M.Ö. ve F.A. da savcılık tarafından serbest bırakıldı.