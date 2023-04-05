Emeklilerin maaş ve ikramiye tarihleri açıklandı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı aylıkları ve emeklilere bayram ikramiyelerinin verileceği tarihleri açıkladı. SSK'dan aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri; ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan tarihinde, ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan tarihinde, ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde ödenecek. Bağ-Kur çerçevesinde aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan tarihinde, ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan tarihinde ödenecek. Emekli Sandığı çerçevesinde aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan tarihinde ödenecek.

Kemal Diri

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