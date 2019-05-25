İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emeklinin bayram ikramiyesi 31 Mayıs'ta

Emeklinin bayram ikramiyesi 31 Mayıs'ta
Emeklinin bayram ikramiyesi 31 Mayıs'ta

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emeklilerimize bayram ikramiyelerini 31 Mayıs’ta ödeyeceğiz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs'ta ödeneceğini açıkladı. Selçuk, "Yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibine toplamda 10.7 milyar lira bayram ikramiyesi ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, cuma günü ödenecek ikramiye miktarının 10.7 milyar lira olduğunu belirtti. Emekli Sandığı emeklilerinin maaşlarını 1,2 ve 3 Haziran'da yatıracak. Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1'i ile 5'i arasında ödendiğini hatırlatan Selçuk, 4 ve 5 Haziran'a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran 2019 tarihinde Pazartesi günü yapılacağını belirtti.

“Emeklilerin yanında olmaya devam edeceğiz”

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, “Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum“ dedi.

Emin Kuvat 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Ekşili Kutırma tarifi

Ekşili Kutırma tarifi haberimizde... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.