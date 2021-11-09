Emekliye promosyon imkanları sunuluyor

ING Türkiye, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara maaş tutarına göre ek koşulsuz 1.750 TL'ye varan nakit promosyon sunduğunu açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını taşıyanlara 1.750 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon verilecek. Emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri kampanyadan yararlanabiliyor.

Emekli maaşını söz konusu bankadan alanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 1500 TL'ye kadar ise 1.200 TL, 1.500 TL - 2.500 TL arası ise 1.500 TL ve 2.500 TL ve üzeri ise 1.750 TL nakit promosyon ödemesi alıyor. 2 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler kampanyadan faydalanıyor. Nakit promosyon başvuru işlemleri, ING şubeleri ya da ING Telefon Bankacılığı aracılığı ile tamamlanabiliyor.

Maaşını ING'ye taşımak isteyen emekliler, taşıma işlemlerini şubeye gitmeden e-devlet üzerinden ya da nüfus cüzdanlarıyla ING şubelerinden gerçekleştirebiliyor. Yeni emekli olanlar ise bağlı olduğu kurumlarda banka tercihini ING olarak belirterek maaş müşterisi olabiliyor.

“Avantajlı kampanyalarımız ile emekli müşterilerimizi finansal olarak destekliyoruz”

Kampanya ile ilgili görüşlerini aktaran ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Emekli müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına uygun hizmetler geliştirerek onların yanında olmayı önemsiyoruz. Bu kampanya ile emekli maaşını ING'ye taşıyanlara herhangi bir ürün kullanma koşulu olmadan 1.750 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyoruz. Bununla beraber emekli müşterilerimize sunduğumuz farklı ayrıcalıklarla da onların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Emekli müşterilerimiz, ING Telefon Bankacılığında doğrudan onlara özel müşteri temsilcilerinden 7/24 hizmet alabiliyor ve Destek Hesap ile maaş gününü beklemeden, hesabında para olmasa bile nakit çekebiliyor” dedi.