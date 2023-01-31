Emet Eğrigöz Dağı'nda kar kalınlığı 25 santimetreyi geçti

Emet ve Simav doğal sınırını oluşturan ve zirvede doğal gölet bulunan 2 bin 72 metre yüksekliğindeki Eğrigöz Dağı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle dağın eteklerinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşırken, dağın zirvesinde ise 30 santimetreyi aştığı tahmin ediliyor.

Eğrigöz Dağı'nda bulunan karaçam ağaçlarının karla kaplı görsel güzelliği bölgeye ulaşan Orman Muhafaza Memurları tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Mustafa Akçay



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.