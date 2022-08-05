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Emet'te orman yangını sonrası ürünlerde zarar tespit çalışması

Emet'te orman yangını sonrası ürünlerde zarar tespit çalışması
Emet'te orman yangını sonrası ürünlerde zarar tespit çalışması

Kütahya’nın Emet ilçesi Küreci Köyünde meydana gelen orman yangını nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilerin ürünlerinde meydana gelen zarar tespit çalışması gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından Küreci Köyünde meydana gelen orman yangını sebebiyle üreticilerimizin ürünlerinde meydana gelen zarar tespit çalışması yapıldı” denildi.

Mustafa Akçay

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