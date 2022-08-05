Emet'te orman yangını sonrası ürünlerde zarar tespit çalışması

Konuyla ilgili Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından Küreci Köyünde meydana gelen orman yangını sebebiyle üreticilerimizin ürünlerinde meydana gelen zarar tespit çalışması yapıldı” denildi.

Mustafa Akçay

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