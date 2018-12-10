Emin Çölaşan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişiye hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ soruşturması kapsamında Sözcü Gazetesinin yazarları ve çalışanları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında yeni bir iddianame hazırlandı.

Geçtiğimiz yıl gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 isim hakkında dava açılan soruşturma kapsamında, Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Sözcü Gazetesi İnternet Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin, Sözcü Gazetesi İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı, Yazar Necati Doğru ve Yazar Emin Çölaşan hakkında 61 sayfalık iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çölaşan'ın da aralarında bulunduğu 5 isim hakkında FETÖ'ye üye olmamakla beraber örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Uğur Dündar ve Saygı Öztürk'e takipsizlik kararı

Soruşturma kapsamında Sözcü Gazetesi yazarları Uğur Dündar ve Saygı Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 5 isim hakkında ise 'Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek isteyerek yardım etme' suçu kapsamında ise takipsizlik kararı verildi.

Yusuf Melikoğlu

