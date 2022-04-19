Emin Müftüoğlu: 'Türkiye'nin tanıtımına önemli bir katkı sağlandı'

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Çok özel ve heyecanlı bir tur olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Müftüoğlu, “Özel etaplar vardı. Tarihe ve doğaya saygı mottosuyla yola çıktık. Bodrum'da '57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Hatıra Ormanı' dikerek tura başladık. Çanakkale'ye geldik. Turizm bölgelerindeki tüm güzel bölgeleri geçtikten sonra Çanakkale Köprüsü'nü geçerek 57. Alay'a geldik. Doğadan tarihe geldik. Sondan bir önceki etap çok özel bir etaptı.

Türkiye'de bisikletin teknik ve taktik olarak uygulanacağı özel etaplar azdır ama inanılmaz bir etap oldu Gelibolu-Tekirdağ etabında. Orada sonuçlar değişti. Bugüne kadar hep ‘Kraliçe etabı' dediğimiz dağ etaplarında yarışı kazanan belli olurdu. Bu turda ilk kez farklı bir sonuç ortaya çıktı. Özel etapların ardından çok güzel bir tur oldu. Tanıtım, sportif ve sporcu anlamında inanılmaz bir tur oldu” ifadelerini kullandı.

“Herkesin Cumhurbaşkanımıza bir teşekkür borcu olduğunu düşünüyoruz”

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 5 kıtada 190 ülkede yayınlandığını söyleyen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, “5 kıta, 190 ülkede yayınlandı. 26 uluslararası medya kuruluşuyla sözleşme imzaladık. Canlı ve özet yayınlarla çok geniş bir kitleye ulaştık. Ülkemizi bundan daha güzel tanıtacak ne olabilir ki? Havadan ve özel çekimlerle çok güzel görüntüler ortaya çıktı. Çok iyi bir tanıtım atağı gerçekleşti. Turizm Bakanlığı'nın Tanıtım Geliştirme Ajansı'yla çalıştık. Yabancı gazeteciler geldi. Sosyal medya, dijital medya, görsel medya ve yazılı medya tura yoğun ilgi gösterdi ve destek verdi. Tüm ajanslara, medya kuruluşlarına ve Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Elde etmek istediğimiz her şey vardı. Bakanımız 2 kez tura katıldı. Spor adamı olarak Spil Dağı'na sporcularla beraber çıktık. Dünkü finale de geldi kendisi. Spor bakanımız bu turun önderi ve lideriydi.

Onun önderliğinde biz de bisiklet ailesi olarak, medya olarak, valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşları olarak hep birlikte bu organizasyonu gerçekleştirdik. Spor bakanımıza da katkı ve liderliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii ki en önemlisi de bu organizasyonun Cumhurbaşkanımızın himayelerinde olması. Bundan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çanakkale Köprüsü'nden geçerken inanılmaz duygulara kapıldık ve buradan geçerken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a herkesin bir teşekkür borcu olduğunu düşünüyoruz. Gelişen Türkiye'nin böylesine bir aydınlık yüzünü, büyük bir projesini kazandırdığı için teşekkür ediyoruz” açıklamasını yaptı.

“Önümüzdeki yıl tanıtım atağı olacak bir tur bekliyoruz”

Önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hakkında da konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, “2008 yılında başladığımız hikayede biz ‘Pro Tour' demiştik ve 2017'de bunu almıştık. Geriye düştüğümüz yerden tekrar ‘Pro Tour' diyoruz ve en üste çıkacağız. Bizim hedeflerimiz var. Ekip olarak çok iyi bir yönetim kurulumuz var. Herkes birlikte çalışıyor. Yapabildiklerimizin en iyisini yapmaya çalıştık bu yıl. Gelecek yıl ve daha sonrasında dünyanın en iyi organize edilen turları arasında olmayı hedefliyoruz. Bunun ardından ‘Pro Tour' ile ilgili çalışmalara başladık. Lobimizi yapıp tekrar buraya çıkmak istiyoruz. Gelecek yıl çok özel ve daha çok ‘World Tour' yani profesyonel sporcuların katıldığı, herkesin heyecanla izleyeceği ve tanıtım atağı olacak bir tur bekliyoruz.

Bu yıl tarihimizdeki ilk kapalı, Olimpik Veledrom açılıyor. Konya'da İslam Oyunları'na hazırlanıyoruz. Bu veledrom ile birlikte ülkemizin ana hedeflerinden ve bizim de ana misyonumuz olan, dünya ve olimpiyatlardaki madalya hedefiyle yola çıktık. Bununla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Bu ülke artık, jimnastik ve okçuluktaki gibi, yeni madalya heyecanı duyulacak bir branş görecek. Bunu mutlaka başaracağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın