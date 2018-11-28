Emin Üstün “Elbirliği Sistemi ile gayrimenkuldeki durgunluk giderilebilir”

Bugüne kadar yaptığı ev ve otomobil teslimatları ile 130 bin kişiye ulaşan Eminevim'i de bünyesinde bulunduran Emin Grup, yeni projeleri ve hedefleriyle Müsiad Expo Fuarı'nda yerini aldı. Tasarrufa dayalı faizsiz finans sistemiyle herkesi ev ve araç sahibi yapmayı hedefleyen Eminevim standına fuar süresince ilginin hayli büyük olduğu gözlendi.



Bu yıl 140 farklı ülkeden 7000'den fazla yatırımcıyı ve devlet adamını konuk eden, dünyanın en önemli ekonomi, finans ve ticaret zirvelerinden biri olan 17. Müsiad Fuarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı görkemli bir törenle sona erdi.

21-24 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen Müsiad Expo, uluslararası iş fırsatları sunan bir platform olduğu kadar, üretmek isteyen sanayicinin yüzünü güldürecek somut projelerin de paylaşıldığı fikir paylaşım ortamına dönüştü.

24 Kasım günü CNR EXPO İstanbul'da gerçekleşen 6. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi kapsamında kapanış töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuştu.

Fuarın son gününde yaptığı konuşma öncesinde Emin Grup standını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün ile bir araya geldi.

Fuarda basın mensupları ile buluşan Emin Üstün, inşaat sektöründeki ve piyasada ki durgunluk ve faiz oranlarının yüksek olmasından dolayı Elbirliği Sistemi'ne ciddi bir ilgi olduğunu söyledi.

Ekonomik durgunluğa rağmen fuara yoğun ilgi olduğunu ve bu ilgiyi en iyi şekilde değerlendireceklerini söyleyen Emin Üstün; “Fuarımız bu sene beklemediğimiz şekilde kalabalık. Müsiad Fuarı milli duruşun sembolü oldu. Biz de bu şekilde Elbirliği Sistemi'ni daha fazla kişiye ulaştırma ve tanıtma imkânını elde ettik. İnşaat sektöründeki ve piyasadaki durgunluk ve faiz oranlarının yüksek olmasından dolayı Elbirliği Sistemi'ne ciddi bir ilgi oldu. Bu ilgiyi Emin Grup olarak en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Faiz oranlarının yüksek olmasından dolayı tapu dairelerinde Elbirliği Sistemi ile alım satım işlemlerinin arttığını kaydeden Emin Üstün, şunları aktardı; “Elbirliği Sistemi, daha geniş kesimlere ulaştırılarak gayrimenkuldeki durgunluk giderilebilir. Yatırımlarımızı daha da çoğaltmak için çalışmalarımız devam edecek. Eminevim olarak her ay iştirakçilerimize bine yakın konut alıyoruz. Böylelikle inşaat sektöründe bir canlanma oluyor. Gerçi şu anda piyasada durgunluk var. Ama Türkiye'de ortalama yılda bir milyona yakın konut satışı yapılıyor. Bu satışın yüzde birini Eminevim olarak biz yapıyoruz. Benim isteğim Elbirliği Sisteminin daha geniş kitlelere ulaşması ve inşaat yatırımlarının devam etmesidir. Tarım, hayvancılık ve enerji alanlarında da çalışmalarımız devam ederken, inşaat alanında da yeni yatırımlarımız olacak.”

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün; “El, iş ve gönül birliği yaparak milli ekonomiyi daha canlı hale getirmek için gayret ediyoruz. Bu fuar da birçok kişi ile tanışma fırsatımız oluyor. Böylelikle yeni iş birliklerine kapı aralanmış oluyor,” diyerek sözlerini tamamladı.