Emine Arslan ve Buse Naz Çakıroğlu'ndan Avrupa oyunlarında altın madalya sevinci!

Polonya'nın ev sahipliğinde Krakow kenti ve Malopolska bölgelerinde düzenlenen 2023 Avrupa Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya kazandı. Çakıroğlu, 50 kiloda çıktığı final müsabakasında Fransız rakibi Wassila Lkhadiri'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Daha önce olimpiyat ikinciliği elde etmiş olan Buse Naz Çakıroğlu geçtiğimiz günlerde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için de kota almıştı. Türkiye, Avrupa Oyunları'nı boks branşında 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamladı. Madalya alan 6 milli boksör de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası elde etti.

Emine Arslan'da altın madalya kazandı

Polonya Krakow'da bulunan Myslenice Arena'da yapılan kadınlar kickboks finallerinde 52 kiloda Emine Arslan, İtalyan rakibi Nicole Perona ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup eden milli sporcu Emine Arslan, altın madalyayı kazanan isim oldu. Türkiye, kickboks branşında organizasyonu 1 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı.

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