Emine Bulut kimdir? Emine Bulut neden öldürüldü? Emine Bulut cinayeti

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Menderes Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan F.V. (43), bir restoranda 10 yaşındaki kızının gözü önünde tartıştığı eski eşi Emine Bulut'u (38) ekmek bıçağı ile 3 defa boğazından bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. İş yeri sahibi ise durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Emine Bulut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sinir krizi geçiren 10 yaşındaki kızı ise hastaneye götürüldü.

Olay yerinden kaçan F.V ise bir süre sonra Bahşılı ilçesinde polis tarafından gözaltına alınıp Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

10 yaşındaki kızının yanında eski eşini öldüren baba tutuklandı

Kırıkkale'de 4 yıl önce boşandığı karısını kızının yanında bıçaklayarak öldüren baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de dün akşam saatlerinde Menderes Caddesi üzerindeki bir restoranda eski eşi Emine Bulut (38) ile F.B. (43) arasında tartışma yaşandı. F.B, 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan F.B, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edilen F.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ünlü isimler, çocuğunun yanında eski eşi tarafından öldüren babaya tepki gösterdi

Kırıkkale'de 6 gün önce eski eşi tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında bıçaklanan Emine Bulut'un ölümüyle ilgili şarkıcı Haluk Levent ile sosyal medya fenomenleri hesaplarından katil zanlısına tepki gösterdi.

Kırıkkale'de 18 Ağustos Pazar günü bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan baba F.B. (43), Menderes Caddesi üzerindeki bir restoranda eski eşi Emine Bulut (38) ile tartışma yaşadı. F.B., 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin yanında eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan anne Emine Bulut ölmeden önce "Ben ölmek istemiyorum" derken, kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" sözleri de yürekleri burktu.

Kırıkkale Adliyesine sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Aralarında şarkıcı Haluk Levent ile sosyal medya fenomenlerinin olduğu ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından #EmineBulut hashtagları açarak izledikleri kan donduran cinayet görüntüleri sonrası tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından tepki gösteren ünlü şarkıcı Haluk Levent, "Bu ülkede kadın olmak! Çocuk olmak #EmineBulut ile ilgili tüm twitlerinizi okudum. @av_turgayozcan ve ekibi ile birlikte katile en ağır ceza verilmesi için uğraşacağız. Emine'nin evladı artık bizim evladımızdır! Ahbap'lar olarak ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.