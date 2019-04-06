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Emine Erdoğan Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Brende ile görüştü

Emine Erdoğan Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Brende ile görüştü
Emine Erdoğan Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Brende ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende ile görüştü.

Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende ile bir araya geldi. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, “Çevre kirliliğini önleme ve gelecekteki işbirlikleri üzerine yaptığımız görüşmeden hoşnudum” ifadelerini kullandı.  

Emine Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah ile görüştü

Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah ile bir araya geldi. 

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, “Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah ile bir araya geldik ve el sanatları sergisini gezdik. Hoş sohbetinden ve nazik davetinden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.  

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