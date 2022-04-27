Emine Erdoğan, evde yaşlı ve engelli birey bakımı yapan ailelerle iftarda buluştu

Erdoğan, evde yaşlı ve engelli birey bakımı yapan aileleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde düzenlenen iftar programında ağırladı. Programda konuşan Emine Erdoğan, ailenin iyi günlerin sevincini anlamlı kıldığını, kötü günlerin yükünü hafiflettiğini, sağlığı ziyadeleştirdiğini, hastalığı kolaylaştırdığını söyledi.

Ailenin, tüm mutluluk ve üzüntülerin paylaşılan yer olduğunu belirten Erdoğan, güzelliklerin paylaşıldıkça çoğaldığını, zorlukların paylaşıldıkça küçüldüğünü dile getirdi.

Aile kurmanın, toplumlara dönüşmenin insana biçilmiş bir görev olduğunu vurgulayan Erdoğan, bugün her ne kadar fert merkezli bir anlayış hakimse de toplumların niteliğini belirleyenin aileler olduğuna dikkati çekti.

Erdoğan, bugün dünyanın birçok yerinde, bilhassa Batı dünyasında, yaşlıların korkunç bir yalnızlığa itildiğine işaret ederek bunun insana karşı yapılan büyük bir hürmetsizlik olduğunu ifade etti.

“İnsan insanın emanetidir”

Anne babaya sahip çıkmanın, yaşlılara hürmet etmenin Allah'ın insanlara emri olduğunu anımsatan Emine Erdoğan, “Biliyoruz ki insan insanın yurdudur. İnsan insanın emanetidir. Onlara ihtiyacımız olan dönemlerimizde bizleri kanatları altında büyüten ebeveynimize aynı ihtimamla yaklaşmak emanete sahip çıkmaktır” dedi.

Yaşlılara hak ettiği saygıyı göstermenin insanın boynunun borcu olduğunu vurgulayan Erdoğan, gençlerle yaşlılar arasındaki bağın güçlü kalması için kendilerine de önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi.



“Mart ayı itibarıyla 535 bin 513 engelli ve yaşlı birey aileleri yanında destekleniyor”

“Büyüklerimizi hayatın merkezinde tutmalı, fikirlerine müracaat etmeli ve tecrübeleriyle canlı birer kitap olduklarını görmeliyiz” diyen Erdoğan şunları kaydetti:

“Sizler, hem büyüklerimizin hem de engelli kardeşlerimizin bakımlarını evlerinizde yaparak ailenin gerçek ruhunu gösteriyorsunuz. Çevreniz için örnek teşkil ediyorsunuz, topluma örnek oluyorsunuz. Bildiğiniz gibi hükûmetimiz, yaşlı ve engelli bireylerin evde bakımlarını destekleyen hizmetler sunuyor. 2006 yılından bu yana, yaşlılarımız ve engelli bireylerimiz evlerinden uzak kalmasınlar diye maddi destek veriliyor. 2022'nin mart ayı itibarıyla 535 bin 513 engelli ve yaşlı birey kurum bakımı yerine aileleri yanında desteklenmiştir. Bugüne kadar ailelerimize toplam yaklaşık 1 milyar 261 milyon lira ödeme yapılmıştır. Bununla beraber 1 Mart'tan itibaren kriterleri sağlayan ailelere elektrik ve doğal gaz tüketim desteği de sağlanıyor.”

Çeşitli sebeplerle ailelerinin yanında kalamayan ya da ailesi olmayan yaşlı ve engelli vatandaşların da bulunduğunu belirten Erdoğan, hükûmetin onlara da “aileye en yakın ortamı” sağlama gayreti içinde olduğunu söyledi.

Erdoğan, konuşmasının ardından iftara katılanların tek tek hikayelerini, yaşadıkları zorlukları ve taleplerini dinledi.

“Bakan Yanık'tan engelliler için yeni düzenleme açıklaması”

İftara katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise “Yeni bir çalışma yapıyoruz. İnşallah engellilerimiz ve aileleri lehine yeni bir düzenleme yapacağız” dedi.

Program sonunda davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirildi.

Musa Erdoğan

