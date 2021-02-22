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Emine Erdoğan, İzmir'de depremzedelerle bir araya geldi

Emine Erdoğan, İzmir'de depremzedelerle bir araya geldi
Emine Erdoğan, İzmir'de depremzedelerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir depreminde evleri yıkılan ve geçici barınma merkezlerinde yaşayan vatandaşları ziyaret ederek, yaşadıkları zor anları ve taleplerini dinledi.

Emine Erdoğan, İzmir’de depremzedelerle bir araya geldi - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde evleri yıkılan ve geçici barınma merkezinde yaşamlarını sürdüren vatandaşları ziyaret etti. Bayraklı ilçesinde kurulan konteyner kente giden Erdoğan, burada yaşayan depremzedelerle sohbet etti. Emine Erdoğan, afetzedelerden deprem sırasında yaşadıkları zor anları ve taleplerini dinledi. Erdoğan, AFAD yetkililerinden de bilgi aldı.

Ziyarette Emine Erdoğan'a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in eşi Fatma Köşger de eşlik etti.

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