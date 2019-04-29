Emine Erdoğan, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti

Ziyarette, Emine Erdoğan'a, Botanik Bahçe Kurucusu Ali Nihat Gökyiğit, Bahçe Müdürü Adil Güner ve diğer bahçe yetkilileri bahçe hakkında sunum yaptı. Bahçe Müdürü Adil Güner, Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilen Resimli Türkiye Florası projesi hakkında bilgi verdi. İlk kez Türkçe olacak her bir bitkinin bilimsel olarak resmedildiği 30 ciltlik projenin şuana kadar ilk iki cildinin yayınlandığı ve 15 cilt için de çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Ayrıca botanik bahçede devam eden eğitim çalışmaları, bilimsel araştırmalar ve sürdürülebilir sıfır atık uygulamaları hakkında uzmanların sunum yaptığı programda Emine Erdoğan, yaklaşık 8 bin 500 bitkinin bulunduğu kurutulmuş bitki müzesi Herbaryumu ve kütüphaneyi de ziyaret etti.

Botanik Bahçesinin, bitki florasının çocuklara tanıtımının çok önemli olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, bahçede yapılan eğitim çalışmalarının daha çok okula duyurulmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Dünyada botanik bahçelerinin yüzyıldan fazla geçmişleri olduğunu hatırlatan Emine Erdoğan, Türkiye'nin de gelecek nesillere aktarılacak botanik bahçesi olmasını ümit ettiğini söyledi.

Bilgilendirme sonrasında, Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet yaklaşık 50 hektar yüzölçümüne sahip ve 8 ayrı adadan oluşan bahçeyi gezerek incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında, Kaya bahçesi, Karadeniz Bahçesi, Nilüfer koleksiyonu, Kumul Koruma Alanı, Meyve Koleksiyonu, Keşif Bahçesi, Bambu Labirenti, Mesire Adası, Kaya Çatlağı Bahçeleri, Kaktüs Limonluğu, Kurak-Çorak Bahçe, Meşe Adası, Odunsu Bitkiler Koleksiyonu, İstanbul Bitkileri Koleksiyonu, Faydalı Bitkiler ve Ertuğrul Fırkateyni Şehitliği Anıtları gezildi.

1995 yılında Ali Nihat Gökyiğit tarafından eşi Nezahat Gökyiğit adına kurulan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, dünyada otoyol kavşağında kurulmuş ilk ve tek botanik bahçe olma özelliğini taşıyor. 2002 yılından bu yana halkın ziyaretine ücretsiz açık olan Botanik Bahçe'de Türkiye ve Dünyadan farklı canlı bitki koleksiyonları sergileniyor. Üzerine bilimsel araştırmalar yapılan koleksiyonlarda nesli tehdit altında olan bitkiler için de koruma çalışmaları yürütülmektedir.

Yıllık yaklaşık 258 bin ziyaretçiye kapılarını açan Botanik Bahçe'de öğrenciler için de yıl içinde rehber eşliğinde ücretsiz turlar ve eğitimler veriliyor.

Sıfır Atık uygulamaları kapsamında bahçede tek kullanımlık plastik pet şişe, bardak, tabak, çatal kullanımı yapılmazken, kompost gübre üretimi sayesinde bahçenin 4 yıldır kendi gübre ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca yağmur suyu depolama alanları ve güneş enerjisi panelleriyle de bahçe sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanıyor.