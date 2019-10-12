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Emine Erdoğan: Poşet tüketimi yüzde 78 azaldı

Emine Erdoğan: Poşet tüketimi yüzde 78 azaldı
Emine Erdoğan: Poşet tüketimi yüzde 78 azaldı

Yıldız Teknik Üniversitesince düzenlenen "İstanbul Yerel yönetimler Sıfır Atık Kongresi ve Sergisi" Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, programda yaptığı konuşmada "Sıfır Atık Hareketi çok şükür başladığı günden beri büyük destek gördü. " Ocak 2019 itibarıyla plastik poşetlerin ücretli hale getirilmesi, poşet tüketimini yüzde 78 oranında azalttı. Şimdi 2021'i hedefleyerek üzerinde çalıştığımız depozito uygulaması ise geri dönüşümde bizi hayli ileriye taşıyacak. Sıfır Atık projesinin bir diğer ayağı olan Sıfır Atık Mavi'nin startını haziran ayında verdik. Bütün yurtta deniz temizliği seferberliği başlattık" dedi.

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