Emine Erdoğan Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç Vakfı'nı ziyaret etti

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç Vakfı'na ziyaret gerçekleştirdi. Emine Erdoğan, vakıf merkezine gelişinde Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kızları Sabina İzzetbegoviç ve Leyla Aksamiya-İzzetbegoviç tarafından karşılandı. Merhum İzzetbegoviç'in yaşadığı ve "anı evi" olarak sergilenen bölümü gezen Emine Erdoğan, İzzetbegoviç'in kızlarıyla sohbet ederek vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı. Emine Erdoğan'a ziyaretinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç'in eşi Vildana Caferoviç de eşlik etti.