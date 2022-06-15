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Emine Erdoğan'dan Büyükşehir'in ‘Sıfır Atık' çalışmalarına övgü

Emine Erdoğan'dan Büyükşehir'in ‘Sıfır Atık' çalışmalarına övgü
Emine Erdoğan'dan Büyükşehir'in ‘Sıfır Atık' çalışmalarına övgü

Etnospor Kültür Festivali’nde Büyükşehir Belediyesinin standını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sıfır atık projesi çerçevesinde yapılan el sanatlarını yerinde inceledi.

Bu yıl 5'ncisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali ziyaretçi akınına uğrarken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kurmuş olduğu stantlar yoğun ilgi gördü. İstanbul'da gerçekleşen festivalde, Sakarya'ya özgü birbirinden değerli ürünler sergilendi. Sıfır atık projesi çerçevesinde kurulan el sanatları standını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gazete küpürleri ve atık malzemelerden üretilen ürünleri yerinde inceledi.

Çanta, sepet ve süs eşyaları başta olmak üzere birçok ürünü inceleyen Erdoğan, ürünlere ilişkin eğitmenlerden bilgi aldı. Yapılan çalışmaların çok değerli olduğunu vurgulayan Erdoğan, ülkenin menfaatlerinde sıfır atık projelerinin hayati bir önem taşıdığını ifade etti.

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