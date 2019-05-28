Eminevim ailelerle iftarda buluşmaya devam ediyor

Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu yaşatabilmek için Türkiye'nin 81 ilinde iftar sofraları kuran Eminevim, bu vesileyle iştirakçileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Ramazan ayı sonuna kadar toplandan 55 bin müşterisiyle aynı sofraya oturmayı hedefleyen Eminevim ailesi, düzenleyeceği toplamda 212 iftar programı ile farklı illerdeki müşterileriyle aynı sofranın etrafında buluşacak.

Avrupa Bölge müdürü Bağcılar Meydan ve Sultangazi şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen 188. İftar programına katılım da oldukça yoğun oldu. İftar programında duygu ve düşüncelerini dile getiren Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “Ramazan ayımızı böyle güzel iftarlarla geçiriyoruz. Türkiye'nin her bölgesinde iftar veriliyor.212 iftar programına ulaşacağız inşallah. 55 bin ailemizin iftarlarımıza katılmasını bekliyoruz bu ay sonuna kadar. Bizim için artık her ramazan bu iftarlar gelenekselleşti. İnsanlarımız hem mutlu bir şekilde iftarlarımıza katılıyor hem de ev ve otomobil almış olan ailelerimizden bilgi alıyorlar. Ayrıca bize en fazla referans getiren misafirimize de umre seyahati yaptırıyoruz” dedi.

Hac İçin Altın Günü Sistemi

Bu zamana kadar 140 bini aşkın kişiyi ev ve otomobil sahibi yaptıklarını dile getiren Emin Üstün hacca gitmek isteyenler için de yeni uygulamaya başladıkları sistemi de anlattı. Üstün; “Bu zamana kadar 140 binden fazla kişiyi ev ve otomobil sahibi yaptık. Bu sayıyı hergeçen gün daha da arttıracağız. Ramazan sonrasında da haftasonları kahvaltılarımız ve akşam yemeklerimiz var. Misafirlerimiz bizden ev sahibi olan insanlarla buluşup onlardan en doğru bilgiyi alıyor. Bizim sistemimiz elbirliği olduğu için tarımda, hayvancılıkta, enerjide, inşaatta hatta hacca gitmek isteyip de parası olmayan insanlarımızla bile buluşuyoruz. Hacca yazılmaları ile ilgili altın gününü de uygulamaya başladık. Diyanete yazıldıktan sonra belli gruplara katılıp aylık bir- iki gram altın tasarrufunda bulunuyor ve hac çıktığı zaman o biriken altını kendisine veriliyor. Sonrasında hac dönüşü tekrar devam ediyor” şeklinde konuştu.

Gelen misafirlere temsili tapu teslim töreninin de düzenlendiği gecede semazen gösterilerinin yanı sıra davetliler arasında sürpriz hediye çekilişleri yapılırken çekilişte bir kişide ücretsiz umre yolculuğuna hak kazandı. Ayrıca çocuklarda unutulmayarak hediyeler dağıtıldı.

Eminevim Sefaköy yerleşkesinde gerçekleştirilen İftar programına Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Yönetim Kurulu üyesi Kemal Üstün, Bağcılar müftüsü Ekrem Saylam , üst düzey yöneticiler, Bölge Müdürü ve 500'ü aşkın vatandaş katıldı.

