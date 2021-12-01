Eminevim İnsan Kaynakları ve Destek Genel Müdür Yardımcılığına finans sektöründen yönetici ataması

Türkiye'nin 122 noktasında 1500'ü aşkın çalışana sahip Eminevim'in insan kaynakları süreçlerine, yapılan yeni atamayla Dr. İrfan Gültaş liderlik edecek. Ulusal ve uluslararası ölçekteki farklı şirketlerde 25 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan Gültaş, tasarruf finansman sektörünün kurucusu ve lider şirketi Eminevim'in büyüme hedefleri doğrultusunda insan kaynakları stratejilerinin belirlenmesi, çalışan bağlılığının desteklenmesi, performans odaklı ve yenilikçi bir kurumsal kültür oluşturulması kapsamında gerçekleştirilecek İnsan kaynakları uygulamalarının yönetiminden sorumlu olacak.

Dr. İrfan Gültaş hakkında

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'ndeki lisans eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi'nde Davranış Bilimleri alanında yüksek lisansını ve aynı üniversitede İnsan Kaynakları alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. İnsan Kaynakları alanında bankacılık, perakende, hızlı tüketim ve hizmet sektörlerinde ulusal ve uluslararası ölçekteki farklı şirketlerde 25 yılı aşkın tecrübesi bulunan Gültaş, finans alanında Türkiye Finans Katılım Bankası ve son olarak Vakıf Katılım Bankasında üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.