Eminevim, sempozyumda kentsel dönüşüm modelini tanıttı

Gayrimenkul sektöründe faizsiz finans sistemlerinin ve kentsel dönüşümün geleceğinin konuşulduğu Eminevim Türkiye Gayrimenkul Sektörü ve Deprem Gerçeği ile Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, sektörün önde gelen temsilcilerini ve akademisyenlerini buluşturdu. İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde 3 farklı oturumda gerçekleşen sempozyumun birinci oturumunda NTV program yapımcısı ve sunucusu Sami Altınkaya moderatörlüğünde gayrimenkul sektöründe faizsiz sistemler ele alındı. İlk oturumda konuşan tasarrufa dayalı faizsiz sistemin öncüsü Eminevim'i temsil eden Eminevim Türkiye Satış Direktörü Sezai Gök, son yıllarda büyük talep gören faizsiz Elbirliği Sistemi'nin pazardaki hacmi ve sektörün geleceğine ilişkin beklentileri anlattı.

Faizsiz sistemin pazar hacmi 20 milyar TL'yi geçti

Yerli bir finansman modeli olarak, dayanışma ve tasarrufa dayalı faizsiz Elbirliği Sistemi ile 29 yıldır dar ve orta gelirli on binlerce aileyi ev ve araç sahibi yaptıklarını belirten Eminevim Türkiye Satış Direktörü Sezai Gök, yeni bir sektörün doğmasına vesile olduklarını ve hacmi 20 milyar TL düzeyinde olan bir pazarın Türk ekonomisine kazandırıldığını dile getirdi. Elbirliği Sistemi'nin ulaştığı pazar büyüklüğü hakkında bilgiler veren Gök, ev sahibi olma ihtiyacına bir çözüm sunan Elbirliği Sistemi'nin geçtiğimiz yıl toplamda 276 bin olan ipotekli konut satışlarının yüzde 4'ünü gerçekleştirdiğini ve sistemin bu başarısının enerji, tarım ve hayvancılık gibi farklı sektörlerden sonra kentsel dönüşümde de uygulanmaya başlandığını anlattı.

Kentsel dönüşüm ihtiyacı faizsiz sistemle karşılanacak

Eminevim'in konut ve araç pazarındaki 29 yıllık deneyimini kentsel dönüşüme taşıdığını belirten Gök, sempozyumda yaptığı konuşmada kentsel dönüşümde yaşanan finansal tıkanıklığa çare olacaklarını ve dönüşümün hızlanmasına katkıda bulunacaklarını ifade etti. Gök, şöyle konuştu: “50'li - 60'lı yıllarda başlayan bilinçsiz, kaçak ve zayıf nitelikteki yapılaşmanın sorunları günümüzde yaşamı ciddi oranda tehdit ediyor. Aynı zamanda Türkiye nüfusunun yüzde 92'si kentlerde yaşıyor ve bu kentlerin yüzde 90'ı 1. ve 2. derece deprem kuşağı üzerinde bulunuyor. 2030 ve sonraki yıllarda da şehirlerde oturanların sayısında önemli bir artış öngörülüyor. Bu açıdan baktığımızda riskli konutlar konusunda bir çözüm üretmenin ve acil bir önlem alınması zorunluluğuyla karşı karşıyayız. Biz de burada başlatılan yenilenmeyi hızlandırmak ve sektörde yaşanan finansal soruna bir çözüm sunmak için 29 yıllık tecrübemizi kentsel dönüşüme taşıdık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hedeflediği yıllık 300 bin konutun yüzde 3'ünü faizsiz Elbirliği Sistemi ile dönüşümden geçirmeyi hedefliyoruz. Sunduğumuz çözüm ile sektördeki finansal tıkanıklığın çözülmesi ve dönüşümün hızlanması amaçlanırken sistem sayesinde düşük bir organizasyon bedeli ile kentsel dönüşüm maliyetleri 60 ay vadeye bölünerek faizsiz taksitlerle ödeme kolaylığı sağlanacak. Müteahhitlerin de kendi projeleri için yararlanabileceği bu sistemle 5 yılda 50 binden fazla konutun dönüşüm sağlanabilir.”