İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eminönü Meydanı Ramazan arifesinde sıcak su ve köpükle yıkandı

Eminönü Meydanı Ramazan arifesinde sıcak su ve köpükle yıkandı
Eminönü Meydanı Ramazan arifesinde sıcak su ve köpükle yıkandı

Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının bir gün öncesinde Eminönü Meydanı'nda sıcak su ve köpükle temizlik çalışması yaptı.

Eminönü Meydanı Ramazan arifesinde sıcak su ve köpükle yıkandı - Tıkla İzle

Ramazan ayı için İstanbul'da hazırlıklar sürüyor. Mega kentin simge yerlerinde temizlik çalışması yapılıyor. Bu çerçevede Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının bir gün öncesinde Eminönü Meydanı'nda sıcak su ve köpükle temizlik çalışması yaptı. 25 kişilik ekip Mısır Çarşısı içinde ve çevresini temizledi. Çalışmaların Ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi.

Davut Has - Caner Sönmez

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.