Eminönü Meydanı Ramazan arifesinde sıcak su ve köpükle yıkandı

Ramazan ayı için İstanbul'da hazırlıklar sürüyor. Mega kentin simge yerlerinde temizlik çalışması yapılıyor. Bu çerçevede Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının bir gün öncesinde Eminönü Meydanı'nda sıcak su ve köpükle temizlik çalışması yaptı. 25 kişilik ekip Mısır Çarşısı içinde ve çevresini temizledi. Çalışmaların Ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi.

Davut Has - Caner Sönmez

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