Eminönü Meydanı'nda koronavirüse rağmen alışveriş yoğunluğu yaşandı

Eminönü Meydanı'nda havanın güzel olmasıyla birlikte gezmeye ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar nedeniyle yoğunluk yaşandı. Alışverişe gelenlerin çoğunun maskelerini taktığı görülürken ara sokaklarda ise sosyal mesafe kuralı ihlal edildi. Meydandaki hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.

“Ölüm sayılarının düşmesi insanlarda bir rehavete sebep oldu”

İnsanların rehavete kapıldığını söyleyen Tarkan Çadırcı, “Ben çok şaşırmış durumdayım. Şu an insanlarda sadece maske var. Onun dışında hayat akışı normale dönmüş durumda. Ölüm sayılarının düşmesi insanlarda bir rehavete sebep oldu. Bu rehavetin bize dönüşü inşallah ikinci dalga olarak gelmez. Bir de halen maske takmayanlar da var onlara da şaşırıyorum. Tabi hava sıcaklığının da etkisi var insanlar evinde oturmak istemiyor” dedi.

Sümeyye İnal - Emre Baba

