İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eminönü'nde 4 katlı handa çıkan yangın çıktı

Eminönü'nde 4 katlı handa çıkan yangın çıktı
Eminönü'nde 4 katlı handa çıkan yangın çıktı

Eminönü’nde 4 katlı bir iş hanının çanta imalatı yapan katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. 1 kişinin dumandan etkilendiği yangında handan yükselen alevler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eminönü’nde 4 katlı handa çıkan yangın çıktı - Tıkla İzle

Yangın, saat 10.00 sıralarında Fatih Sururi Mahallesi Hacı Hanı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst karında çanta imalatı yapılan iş yerinde çıkan yangın kısa sürede katın tamamını sardı. Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, dumandan etkilenen 1 kişiyi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tamamen söndürüldü.

Binanın en üst katındaki iş yerinde çıkan ve kısa sürede tüm kata yayılan yangından yükselen alevler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangının çıktığını gören Necip Hacipoğlu, “Bir anda başladı. Alt katta berberin alarmı vardı. Alarm sesini duymuşlar, şüphelenmişler. Bir anda camlardan alev çıktı. Bir anda patlamaya başladı camlar, ateşler çıkmaya başladı. İtfaiye ekipleri de hemen geldi” dedi.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini tespit etmek için inceleme başlattı.

Davut Has

İLGİLİ HABER
Artvinde çıkan yangında 3 ev yandı, 14 büyükbaş hayvan telef oldu Artvin’de çıkan yangında 3 ev yandı, 14 büyükbaş hayvan telef oldu
İLGİLİ HABER
Kastamonuda orman yangını: Ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü Kastamonu’da orman yangını: Ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü
İLGİLİ HABER
Başkentte korkutan yangın! Başkentte korkutan yangın!

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.