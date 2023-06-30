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Eminönü'nde bayram nedeniyle oluşan insan seli havadan görüntülendi

Eminönü'nde bayram nedeniyle oluşan insan seli havadan görüntülendi
Eminönü'nde bayram nedeniyle oluşan insan seli havadan görüntülendi

İstanbul'da kalan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın 3. gününde Eminönü'ne akın etti. Boğaz turu yapmak ve vapur seferlerini kullanmak isteyen vatandaşlar da yoğunluğa neden olurken, Eminönü'ndeki kalabalık havadan görüntülendi.

Eminönü'nde bayram nedeniyle oluşan insan seli havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Bayram tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar, havanın da güneşli olmasıyla birlikte alanları doldurdu. Kurban Bayramı'nın 3. gününde Eminönü'nde de kalabalık oluştu. Çok sayıda vatandaş Eminönü'ne akın etti. Sürücüler, yayaların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafik ışıkları yeşil ışık yandığı halde ilerlemekte zorluk çekti. Eminönü'nden yapılan boğaz turu ve vapur seferleri de ücretsiz olunca vatandaşların oluşturduğu yoğunluk daha da arttı. Gemilere binmek isteyen yüzlerce vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu. Eminönü'ndeki insan seli havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Ahmet Faruk Sarıkoç

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