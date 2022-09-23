Eminönü'nde bulunan simitçi heykelinin bronz simitleri çalındı

Fatih Belediyesi tarafından yaptırılan Eminönü Yeni Camii Meydanı'nda bulunan simitçi heykelinin bronz simitleri çalındı. Eminönü'nün simgelerinden biri olan simitçi heykelinin tepsisinde bulunan simitlerin ne zaman çalındığıyla ilgili net bir bilgiye ulaşılamadığı öğrenildi. Eminönü'ne gezmek için gelen vatandaşlar da bronz simitlerin çalınmasına tepki gösterdi.

"Gelse ben ona simit parası verirdim''

Ailesiyle Eminönü'ne gezmeye gelen Ertuğrul Baltacı, "Vallahi ne diyeyim? Bizim milletin saçmalığı. Buradaki simit de çalınırsa bilmiyorum artık. Bir şey diyemiyorum. Ayıp yani, şuradaki simit çalınır mı? Gelse ben ona simit parası verirdim. Çalmaları hiç hoş bir şey değil. Belediyemiz ne güzel buraya güzel bir şey yapmış, çalınması hiç iyi bir şey değil. Bunu şiddetle kınıyorum'' dedi.

Batuhan Altınbaş



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