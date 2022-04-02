Eminönü'nde ilk iftar öncesi yoğunluk yaşandı

Ramazan ayının ilk günü havanın güzel olması ve Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle Eminönü'nde yoğunluk meydana geldi. Mısır Çarşısı ve çevresindeki tezgahları dolaşan vatandaşlar ilk iftar öncesinde alışverişlerini yaptı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar iftar saatini Eminönü'nde gezerek bekledi.

“En düşük hurma fiyatı 90 TL”

Yoğunluktan memnun olan Eminönü esnafı, “Çok şükür, iyi gidiyor. Fiyatlar geçen seneye göre biraz yükseldi. Yüzde 30 arttı. Geçen sene pandemiden dolayı iş bile yapamadık. En düşük hurma fiyatı 90 TL. En yükseği 280 TL. Talep iyi” dedi.

“Kalabalıktan yukarı çıkamadık”

İftar öncesi alışverişini tamamlayan bir kadın, “Bakınıyoruz. Biraz peynir, biraz iftarlık alacağız. Eminönü çok kabalık” diye konuştu.

Caner Sönmez - İsmet Aktaş

