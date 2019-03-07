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Eminönü'nde otomobil denize uçtu

Eminönü'nde otomobil denize uçtu
Eminönü'nde otomobil denize uçtu

Eminönü'nde arabalı vapura giden bir otomobil denize uçtu. Otomobildeki 1'i çocuk 2 kişiyi kurtarma çalışmaları kameralara yansıdı.

Eminönü'nde otomobil denize uçtu - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Eminönü'nde arabalı vapura giden bir otomobil denize uçtu. Olayın hemen ardından yapılan çalışmayla otomobildeki 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları ise saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kurtarma ekiplerinin denizde çalışma yaptığı sırada bir vatandaşın da denize atlayarak çocuğu ve diğer şahsı kurtarmaya çalıştığı anlar yer alıyor. Sahil güvenlik görevlileri ise denize can simidi atıyor. 

Öte yandan, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Vedat Bayraktar

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