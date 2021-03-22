Emirhan Aydoğan 10 gole doğrudan katkı sağladı

TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 3-0 mağlup eden Bursaspor'da Emirhan Aydoğan ismi ön plana çıktı. Yeşil-beyazlı takımın zorlu deplasmandaki ilk golünü atan 24 yaşındaki futbolcu, üçüncü golün de asistini yaptı. Bu sezon toplamda 7 gole ulaşan Emirhan Aydoğan, asist sayısını da 3'e çıkarttı. Yeşil-beyazlı takımın bu sezon attığı 10 gole doğrudan etki sağlayan Emirhan, Adanaspor maçında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Emirhan Aydoğan, Bursaspor'un iç sahada oynayacağı Altay maçında forma giyemeyecek.

Barış Yalım

