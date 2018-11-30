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Emisyon skandalı mahkemeye taşındı

Emisyon skandalı mahkemeye taşındı
Emisyon skandalı mahkemeye taşındı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 2015 yılından sonra ürettiği 2.5 milyon mazotlu araçlarda emisyon değerlerini manipüle ettiği gerekçesiyle 28 bin araç sahibi tarafından mahkemeye veriliyor.

Volkswagen'i mahkemeye verecek olan otomobil sürücülerinin sayısı 5 günde 28 bini buldu. Federal Tüketiciler Federasyonu Yönetim Kurulu Klaus Müller, Volkswagen'e karşı açılacak davada müşterileri kandırmak ve maddi zarara uğratmak gerekçesiyle örnek bir dava açılacağını açıkladı. Müller, Volkswagen Federal Tüketiciler Federasyonunun şu zamana kadar olan talepleri geri çevirdiği için otomobil alıp maddi zarara uğrayan araç sahipleri adına mahkemeye başvurarak haklarının geri alınması için mücadele edeceklerini de duyurdu.
Öte yandan VW'yi mahkemeye vereceklerin sayısının 28 binle sınırlı olmayacağı tahmin ediliyor. Dava sırasında mağdur araç sahiplerinden ücret alınmayacağı ve davanın neticelenmesi halinde emsal teşkil edebileceği kaydedildi.  

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