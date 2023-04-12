EMITT fuarında stant açan danışmanlık şirketlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Türkiye'den yurtdışına Eğitim ve iş amaçlı başvurular 2023 yılında arttı. Özellikle gençler ve hedefi yurt dışında kariyer yapmak olan vatandaşlar danışmanlık şirketlerine başvuruyor. Vatandaşlar, TÜYAP Fuar merkezinde 26'ıncısı düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) stant açan danışmanlık şirketlerine yoğun ilgi gösterdi. Almanya başta olmak üzere, yurtdışında Eğitim almak isteyen ve Kariyer planı olan vatandaşlar, 12 ile 15 Nisan arasında açık olan fuarda danışmanlık stantlarına başvurarak destek alabilecek.

JIG Rehberlik ve Danışmanlık şirketi sahibi Aziz Çıplak, “Avrupa kapılarını açtı. Gençlere eğitim ve çalışma imkanı sunuyor. Biz de burada bir yol açıyoruz, imkan sağlıyoruz. Üretici ve tüketiciyi buluşturmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yurtdışında kariyer planı olan Özkan Çıplak, "JIG Danışmanlığına Hatay'da depremden önce başvurdum. Yaklaşık 1.5 ay sonra oturma ve çalışma iznim onaylandı. Mesleğim kuaför. Almanya ya gittiğim zaman mesleğimi icra etmek istiyorum” gibi ifadeler kullandı.

Şaban Tektaş



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