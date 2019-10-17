Emlak dolandırıcılarına özel harekat destekli dev operasyon: 30 gözaltı

Operasyonda 8'i kadın 30 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin 120'den fazla vatandaşı 150 milyon TL'nin üzerinde zarara uğrattığı tespit edildi. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı. Sözde emlak dükkanın önü gelen vatandaşlar, dolandırıldıklarını ve mağdur bırakıldıklarını söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde vatandaşlardan gelen emlak dolandırıcılığı ihbarları üzerine harekete geçti. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, şüphelilerin emlak alışverişinin yüksek olduğu bu ilçelerde, ev satımından önce müştekilerinden kaparo adı altında para aldıkları, satış sırasında ise “satışta sıkıntı çıktı, satıcı vazgeçti” vb. söylemlerle vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Sahte ofisler açıp güven kazanmak için kadın eleman çalıştırmışlar

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, şüphelilerin normal inşaat ve emlak firması görünümünde bir ofis açtıkları, bu ofisin güvenli olduğunu hissettirmek adına kadın çalışanları seçtikleri, ofis binalarına tabela yerleştirdikleri ve bu mekanlara emlak ve inşaat malzemesi yerleştirerek emlak ve inşaat ofisi süsü verdikleri belirlendi.

Müşteriye ‘arsa' deyip ‘tarla tapusu' satmışlar

Şüphelilerin, örgüt lideri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda müştekilere resmiyette ‘tarla' olan yerleri ‘arsa' olarak gösterdiği, 150-200 metrekare daireleri 380 metre kare olduğunu söyleyerek ikametlerin satışlarını sağladığı, ipotekli daireleri sattıkları, orta kat bir daire gösterip bahçe katının tapusunu sattıkları, mağdurların vaad edilen evi almaları için gerekli teminat miktarını tamamlamaları amacıyla mağdurların üzerilerine kredi çekmelerini sağlamaya çalıştıkları tespit edildi.

İnternet sitelerine ve radyolara ilan vermişler

Emlak dolandırıcılarının inandırıcılığı artırmak için internet sitelerine ve radyolara “Kimliği Getir, Daireyi Götür” şeklinde reklam verdikleri belirlendi. Ayrıca, dolandırıldığını anlayan bazı müşterilerin yine internette bulunan bir şikayet platformu üzerinden ilgili sahte firmalarla alakalı pek çok şikayette bulunduğu öğrenildi.

120'nin üzerinde mağdur, 150 milyon TL'nin üzerinde maddi zarar

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalar, şu ana kadar tespiti yapılan 120'nin üzerinde mağdur ve bu mağdurlardan elde edilen 150 milyon TL üzerinde haksız kazanç olduğunu gösterdi.

Polis operasyon için düğmeye bastı, 30 şüpheli yakalandı

Ekiplerin Özel Harekat Polislerinin desteğiyle, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Başakşehir ve Arnavutköy'de önceden belirlenen 33 adreste gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarla 8'i kadın 30 şüpheli yakalandı. Polisin, 2 firari şahısı yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda, 20 adet emlak tapusu, 40 adet çek ve senet, 35 adet telefon, çok sayıda bilgisayar belleği, çok sayıda taşınmaz gayrimenkul satış sözleşmesi ve müşteki şahısların isimleriyle birlikte müştekilerden dolandırılan meblağların yazılı olduğu notlar ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen 8'i kadın toplam 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Esenyurt Balık Yolu Caddesi'nde bulunan sözde dükkanın önü gelen dolandırıldıklarını ve mağdur bırakıldıklarını söyledi. Mağdur olduğunu söyleyen bir vatandaş, “ İki araba verdik. İki arabayı verince bize daire vereceklerini söylediler. Ortada ev falan hiçbir şey yok. Telefonları da kapalı. Dükkana da geldik kimse yok. Dolandırıldık mağdur kaldık” dedi.

Başka bir vatandaş ise, “Eşimin kimlik fotokopisini verdim. 2 artı bir ev vermişlerdi bana. 140 bin TL eşimin üzerine kredi çekmişler. Şu anda kimse yok. Dolandırıldık. Mağdur kaldık” diye konuştu.

Yunus Emre Şeker - Erdal Can İçelli

