Emlak ofisinde çıkan yangın korkuttu

Çaykara Caddesi'nde 8 katlı bir binanın teras katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Emlak ofisi olarak kullanılan dairedeki yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen 3 itfaiye ekibi, teras kattaki yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ofiste hasar meydana geldi.
Çağrı Korkmaz - M. Ertuğrul Polat
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