Emlak ve çevre temizlik vergilerinde son ödeme 31 Mayıs

Emlak ve çevre temizlik vergilerinin 1. taksit ödemelerinde, son tarihin 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü olduğu ifade edildi. Vatandaşların emlak borçlarını belediyelerden öğrenebileceği ifade edilirken, İzmir'in Aliağalı ilçesinde yaşayan vatandaşlar da verginin 1. taksit ödemelerini 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 16.00'ya kadar Aliağa Belediye veznelerine nakit veya kredi kartı ile yapabilecek.

Vatandaşların ödemelerini; Aliağa Belediyesi Merkez Hizmet Binası, Yeni Şakran Hizmet Binası ve Helvacı Hizmet Binasındaki veznelerden gerçekleştirebilecekleri gibi https://ebelediye.aliaga.bel.tr/hizli-tahsilat internet adresi üzerinden de kolaylıkla online olarak yapabilecek.

Yine ödemelerini banka şubesinden gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, Halk Bankası Aliağa Şubesi, Aliağa Belediyesinin TR95 0001 2009 7270 0007 0000 05 no'lu İBAN hesabına veya posta çeki ile 233101 no'lu hesabına yapabilecek.